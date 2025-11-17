Mar del Plata: Ramiro Pinilla fue campeón en tercera categoría

Una inyección de ánimo significó para el joven jugador balcarceño de pádel Ramiro Pinilla la obtención del título de campeón del torneo de tercera categoría que se disputó el pasado fin de semana en las instalaciones de Nuevo Campo, en Mar del Plata.

En la antesala de lo que será a partir del próximo viernes 21 y hasta el domingo 23 el certamen nacional de la especialidad a disputarse también en la vecina ciudad balnearia, al que Pinilla clasificó junto al marplatense Joaquín de los Santos representando a la Federación Jugadores de Pádel de la provincia de Buenos Aires (FEJUBA), el balcarceño, formando dupla con Juan Paredes, se quedó con el título de campeón, el segundo que obtiene en esta temporada 2025 en la mencionada categoría.

Tras adjudicarse su zona ganando los dos encuentros, la dupla Pinilla – Paredes superó por un doble 7/5 a Pascual – Montenegro en cuartos de final.

Luego, en semifinales, venció por un contundente 6-2 y 6-2 a Sánchez – Bucella, llegando a la instancia decisiva en la que se impusieron a Martínez – de los Santos por 6-3 y 6-3, quedándose de esa forma con el campeonato, el segundo de esta temporada 2025 en la divisional.

PENSANDO EN EL NACIONAL

Ahora, el balcarceño Pinilla y Joaquín de los Santos están enfocados en lo que será su primera intervención en un torneo nacional en tercera categoría al que clasificaron como la tercera mejor pareja de la provincia, de las cinco que obtuvieron el pasaporte, por sus desempeños en los certámenes jugados en Quilmes, Mar del Plata y La Plata durante este año.