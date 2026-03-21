Martínez y el STM le pedirán a Reino la inflación acumulada

El Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) definió su postura de cara al inicio de las paritarias 2026 y anticipó un reclamo firme al Ejecutivo local por la actualización salarial.

La decisión fue tomada este viernes durante una reunión abierta que contó con la participación de afiliados y la comisión directiva, donde se resolvió solicitar al intendente Esteban Reino la incorporación al salario básico de la inflación acumulada correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo, con impacto a partir de abril.

Desde el gremio remarcaron que la postura será “inflexible”, teniendo en cuenta que, al momento de iniciar la negociación, los trabajadores llevarán cuatro meses sin actualización salarial.

La secretaria general del STM, Xoana Martínez, sostuvo que el reclamo es razonable en el contexto económico actual. “En las últimas horas Reino ha aumentado algunas tasas y, si no puede darnos el aumento, deberá ver cómo administrarse mejor, reajustar y priorizar gastos, achicarse, achicar funcionarios o la medida que crea oportuna para actualizar nuestro salario”, expresó tras el encuentro.

En esa línea, agregó que “se inicia la paritaria 2026 y nuestro pedido de ajuste por inflación al básico no es descabellado”.

Por último, Martínez adelantó que, además de la recomposición inicial, el gremio buscará establecer un mecanismo de actualización mensual atado al Índice de Precios al Consumidor (IPC). “Pediremos el IPC mensual después de este ajuste y lo que podamos obtener por encima porque la situación del municipal, como todos, es delicada”, concluyó.