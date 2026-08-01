Mateo Bianchi fue operado de la columna y continúa en estado crítico con evolución favorable

El joven balcarceño fue intervenido quirúrgicamente este viernes en la Clínica 25 de Mayo de Mar del Plata para descomprimir las vértebras afectadas por el accidente sufrido hace una semana. Ahora, los médicos monitorean de cerca su evolución respiratoria y aguardarán las próximas 48 horas para evaluar los resultados de la cirugía.

Mateo Bianchi fue intervenido quirúrgicamente de la columna vertebral en las últimas horas, como parte del tratamiento por las graves lesiones sufridas en el accidente de tránsito ocurrido hace siete días en el kilómetro 60 de la Ruta Nacional 226. El joven permanece internado en la Clínica 25 de Mayo de Mar del Plata, donde además continúa recuperándose de un importante traumatismo torácico.

Según informaron familiares a Puntonueve Noticias, la cirugía para descomprimir las vértebras comprometidas se desarrolló de acuerdo con lo previsto y representaba un paso fundamental dentro del tratamiento.

No obstante, los profesionales mantienen la cautela respecto de la evolución del cuadro respiratorio. Si bien la intervención era una instancia clave, la prioridad médica continúa siendo la recuperación pulmonar, que hasta el momento avanza dentro de los parámetros esperados.

En este contexto, los médicos aguardan el transcurso de las próximas 48 horas para evaluar los primeros resultados de la operación y observar el grado de inflamación posterior a la cirugía.

De manera paralela, el equipo de salud mantiene un estricto monitoreo del traumatismo torácico que presenta el paciente, una de las lesiones de mayor complejidad derivadas del siniestro vial.

Pese a la gravedad del cuadro, desde el entorno familiar señalaron que la evolución continúa siendo favorable dentro de lo previsto por los profesionales y agradecieron las innumerables muestras de afecto, acompañamiento y apoyo recibidas desde distintos sectores de la comunidad para con Mateo y su familia.