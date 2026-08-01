Recuperan una moto robada tras una persecución: los sospechosos escaparon a pie

Dos jóvenes que circulaban en una motocicleta robada lograron escapar de la Policía luego de abandonar el vehículo en plena huida. El rodado había sido sustraído durante la madrugada y finalmente fue recuperado y restituido a su propietario.

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Estación de Policía Comunal durante una recorrida preventiva. En esas circunstancias, los uniformados detectaron a dos sospechosos que se desplazaban en una motocicleta Zanella de 150 cc, la cual había sido robada horas antes en la zona de calle 21, entre 14 y 16.

Al advertir la presencia del móvil policial, los ocupantes aceleraron la marcha con la intención de evitar ser identificados. La persecución se extendió hasta el sector de calles Maipú y 105, donde ambos abandonaron la motocicleta y continuaron la fuga a pie, logrando escapar.

Si bien los sospechosos no pudieron ser aprehendidos, el personal policial secuestró el rodado, localizó a su propietario y procedió a su restitución.

La investigación continúa con el objetivo de identificar a los autores del robo y avanzar con su detención.