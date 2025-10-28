Motociclista herido en accidente

Un accidente de tránsito se registró en la mañana de este martes en la intersección de las calles 2 y 9.

Una camioneta Ford Ranger, que se desplazaba por calle 2, colisionó con una motocicleta de mediana cilindrada que circulaba por calle 9.

Como consecuencia del impacto, el conductor de la moto cayó al pavimento y sufrió lesiones que motivaron su traslado en una ambulancia del SAME al Hospital Fossati.

En el lugar trabajaron agentes del área de Tránsito y efectivos de la Estación de Policía Comunal.