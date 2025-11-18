Motociclista hospitaliza tras accidente

Poco después de la hora 12:30 de este martes se registró un accidente vial en la intersección de las calles 25 y 6, el cual fue protagonizado por una camioneta Chevrolet y una moto de 110 CC.

La conductora de la moto, debido a los golpes recibidos, debió ser asistida por una ambulancia del SAME y luego derivada al Hospital local. Según pudo saber Radio 100.9, presentaba golpes en la cara, aunque llevaba el casco obligatorio y raspones en las manos.

Intervino personal de Tránsito y de la Estación de Policía Comunal.