Mujer apuñaló a un hombre de 51 años

La Estación de Policía Comunal de Balcarce intervino este domingo a la tarde en un episodio ocurrido en una vivienda ubicada en la calle 103 entre 22 y 24, donde un hombre de 51 años resultó herido con un arma blanca.

Según lo informado, el alerta ingresó a través del 911 indicando la presencia de un hombre herido. Al arribar al lugar, los efectivos constataron que el hombre presentaba una herida cortopunzante en el costado izquierdo del torso, de varios centímetros de profundidad. La víctima manifestó que había sido atacada por su pareja, una mujer de 40 años que se encontraba dentro del domicilio, por lo que el personal policial procedió a su aprehensión.

El herido fue asistido en el lugar por una ambulancia y posteriormente trasladado al Hospital Municipal, donde el médico de guardia informó que se encontraba lúcido, estable y sin riesgo vital. El profesional señaló que la profundidad del corte podría haberle causado consecuencias graves sin una atención rápida. Se realizarán las pericias médico-legales correspondientes para documentar en la causa judicial la lesión sufrida.

En el lugar trabajó Policía Científica, que llevó adelante las pericias de rigor y los relevamientos correspondientes. Además, la Policía Comunal secuestró el cuchillo utilizado en el ataque, que será incorporado como evidencia en la causa.

Desde la dependencia policial informaron que la pareja no registraba denuncias previas por violencia de género ni antecedentes de intervenciones similares.

La imputada quedó detenida por disposición de la UFI de Flagrancia y fue trasladada a la Unidad Penal N° 50 de Mujeres de Batán.