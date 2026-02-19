Municipio firmó un nuevo convenio con la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA

El Municipio firmó una nota de compromiso con la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) para el desarrollo de capacitaciones y diplomaturas.

El intendente Esteban Reino suscribió una nota de compromiso institucional junto al subsecretario de Diplomaturas y Capacitaciones de la Facultad señalada, Prof. Mg. Hernán Piotti López, mediante la cual ambas instituciones manifiestan su voluntad y compromiso mutuo de cooperación académica, técnica y formativa.

A través de este acuerdo preliminar, se establece la intención de desarrollar cursos de capacitación, trabajos de investigación, asistencia y asesoramiento técnico, así como otras actividades vinculadas a la transferencia de conocimientos y fortalecimiento institucional. Asimismo, las partes expresaron su decisión de avanzar en la tramitación de convenios marco y específicos, que permitan formalizar estas acciones y dar paso a la apertura de diplomaturas universitarias que se encuentran actualmente en etapa de estudio y planificación.

Las diplomaturas proyectadas estarán orientadas a ofrecer formación al público interesado en capacitarse en actividades, metodologías y tecnologías aplicadas, con el objetivo de fortalecer los equipos de trabajo vinculados a dichas áreas en el ámbito del municipio y la región. Estos programas se caracterizan por no requerir estudios previos, presentar un enfoque 70% práctico y 30% teórico, una modalidad breve e intensiva, el uso de herramientas innovadoras y actualizadas, una amplia variedad de destinatarios, certificación universitaria y la posibilidad de generar redes de contacto profesional.

Esta iniciativa se enmarca en la política sostenida del Municipio de ampliar y diversificar la oferta académica, promoviendo el acceso a instancias de formación universitaria que contribuyan al progreso personal, profesional y laboral de los vecinos, fortaleciendo a su vez el desarrollo local y regional.