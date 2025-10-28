Natación: Racing logró varios podios en la Liga Regional

El pasado fin de semana se disputó la sexta fecha de la Liga Regional de Natación en dos sedes: Olavarría y Balcarce.

En nuestra ciudad, el encuentro se desarrolló en el Natatorio La Cima, donde Racing Balcarce fue anfitrión y recibió a las delegaciones de Necochea, Madariaga, Tres Arroyos, Partido de la Costa, Ayacucho y La Dulce.

Más de 140 nadadores participaron de una jornada llena de deporte, compañerismo y entusiasmo, que volvió a demostrar el crecimiento y la unión de toda la región acuática.

Los nadadores balcarceños demostraron una vez más que se encuentran en franco crecimiento y que el semillero funciona perfectamente.

En diferentes estilos, categorías y pruebas, los representantes de Racing Balcarce se subieron al podio demostrando el fruto del trabajo diario, la pasión y el compromiso que los une como equipo.

Desde la institución agradecieron a los clubes participantes, familias y entrenadores que hicieron posible una jornada deportiva marcada por una buena organización y camaradería para las delegaciones participantes.