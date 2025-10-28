Niñez y adolescencia: desde el Municipio se realiza trabajo articulado entre áreas

En el contexto del programa Municipio Unido por la Niñez y la Adolescencia (MUNA), impulsado por UNICEF junto a gobiernos locales, el Municipio continúa consolidando el trabajo articulado entre las áreas de Salud, Desarrollo Social y Educación, con el propósito de garantizar entornos seguros e inclusivos para niños y niñas del distrito.

Este lunes se desarrolló una jornada de planificación en la “Sala de los Intendentes”, donde se abordaron nuevas estrategias de sensibilización, entre ellas, las acciones previstas en torno al “Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil”, que se conmemora cada 25 de abril. Esta fecha busca visibilizar las distintas formas de violencia que afectan a la infancia y promover el respeto integral por sus derechos.

La reunión fue encabezada por la secretaria de Desarrollo Social, Paola Moreno, quien convocó a inspectoras y autoridades educativas con el objetivo de definir líneas de acción conjuntas orientadas a la prevención, detección temprana y protección ante situaciones de vulneración.

Tuvo como objetivo general conformar un equipo de trabajo interdisciplinario que promueva, produzca y articule acciones locales destinadas a fortalecer las políticas de protección de la Primera Infancia.

Entre los objetivos específicos, se destacaron la socialización del vínculo existente entre el Municipio y UNICEF a través del programa MUNA; el conocimiento y análisis de la oferta actual de programas de Primera Infancia disponibles, con miras a su incorporación progresiva mediante el trabajo en red; y la evaluación de las propuestas vinculadas a la fecha conmemorativa, proyectando nuevas intervenciones para el próximo año.