Nueva campaña de audífonos en desuso

La Secretaría de Desarrollo Social y la Dirección del Hospital Municipal Subzonal “Dr. Felipe Antonio Fosatti” informan que ha dado inicio a una nueva campaña tendiente a recibir en calidad de donación audífonos en desuso.

Se solicita a los vecinos su colaboración a los fines de recolectar los audífonos que puedan encontrarse sin ser utilizados en domicilios particulares. Se recepcionarán tanto en funcionamiento como aquellos con algún desperfecto, para su posterior acondicionamiento, con la finalidad de ponerlos a disposición de personas con disminución auditiva que los necesiten y no cuenten con los recursos necesarios para adquirirlos.

Pasarán a formar parte del Banco Ortopédico que funciona en al ámbito de la Dirección de Políticas de Inclusión de la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de Balcarce.

Vale resaltar que este Banco de audífonos depende de la solidaridad de aquellos que disponen de estos elementos, independientemente del estado en que se encuentren. Por ello, se reitera que aquellos que estén en condiciones de donarlos se acerquen a avenida Aristóbulo del Valle y 12, sede de Desarrollo Social.

Vale resaltar que este Banco de audífonos depende de la solidaridad de aquellos que disponen de estos elementos, independientemente del estado en que se encuentren. Por ello, se reitera que aquellos que estén en condiciones de donarlos se acerquen a avenida Aristóbulo del Valle y 12, sede de Desarrollo Social.