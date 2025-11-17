lunes 17, noviembre, 2025

Nueva fecha del torneo TmT “Ciudad de Balcarce”

El pasado fin de semana se desarrolló una nueva fecha del torneo TmT (Tenis de Mesa para Todos), correspondiente al 80° Torneo “Ciudad de Balcarce” DONIC. La actividad comenzó el viernes con la disputa de Séptima División; continuó el sábado con Primera y Tercera; y culminó el domingo con las categorías Sexta, Quinta, Cuarta y nuevamente Tercera.

A continuación, los podios de cada división:

Séptima División
1° Valentín Ramos (Balcarce)
2° Santiago Ibañez (Balcarce)
3° Pedro Rodríguez Curate (Balcarce)
3° Santino Duarte (Balcarce)

Primera División
1° Joaquín Alvarez (Balcarce)
2° Luis Frutos (Tandil)
3° Nicolás Bianchini (Balcarce)
3° Ignacio Bianchini (Balcarce)

Tercera División (sábado)
1° Pablo Polvorin (Tandil)
2° Segundo Terni (Tandil)
3° Joaquín Kuch (Balcarce)
3° Fausto Bosatta (Balcarce)

Sexta División
1° Ezequiel Trapani (Tandil)
2° Gustavo Aranciaga (Mar del Plata)
3° Santino Duarte (Balcarce)
3° Santiago Ibañez (Balcarce)

Quinta División
1° Gastón González (Balcarce)
2° Pablo Rizzo (Mar del Plata)
3° Nazareno Ramírez (Balcarce)
3° Enzo Giménez (Balcarce)

Cuarta División
1° Gastón González (Balcarce)
2° Cristian Esquivel (Tandil)
3° Felipe Costa (Balcarce)
3° Joaquín Kuch (Balcarce)

Tercera División (domingo)
1° Fausto Bosatta (Balcarce)
2° Gastón González (Balcarce)
3° Joaquín Kuch (Balcarce)
3° Felipe Costa (Balcarce)

