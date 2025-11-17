Nueva fecha del torneo TmT “Ciudad de Balcarce”

El pasado fin de semana se desarrolló una nueva fecha del torneo TmT (Tenis de Mesa para Todos), correspondiente al 80° Torneo “Ciudad de Balcarce” DONIC. La actividad comenzó el viernes con la disputa de Séptima División; continuó el sábado con Primera y Tercera; y culminó el domingo con las categorías Sexta, Quinta, Cuarta y nuevamente Tercera.
A continuación, los podios de cada división:
Séptima División
1° Valentín Ramos (Balcarce)
2° Santiago Ibañez (Balcarce)
3° Pedro Rodríguez Curate (Balcarce)
3° Santino Duarte (Balcarce)
Primera División
1° Joaquín Alvarez (Balcarce)
2° Luis Frutos (Tandil)
3° Nicolás Bianchini (Balcarce)
3° Ignacio Bianchini (Balcarce)
Tercera División (sábado)
1° Pablo Polvorin (Tandil)
2° Segundo Terni (Tandil)
3° Joaquín Kuch (Balcarce)
3° Fausto Bosatta (Balcarce)
Sexta División
1° Ezequiel Trapani (Tandil)
2° Gustavo Aranciaga (Mar del Plata)
3° Santino Duarte (Balcarce)
3° Santiago Ibañez (Balcarce)
Quinta División
1° Gastón González (Balcarce)
2° Pablo Rizzo (Mar del Plata)
3° Nazareno Ramírez (Balcarce)
3° Enzo Giménez (Balcarce)
Cuarta División
1° Gastón González (Balcarce)
2° Cristian Esquivel (Tandil)
3° Felipe Costa (Balcarce)
3° Joaquín Kuch (Balcarce)
Tercera División (domingo)
1° Fausto Bosatta (Balcarce)
2° Gastón González (Balcarce)
3° Joaquín Kuch (Balcarce)
3° Felipe Costa (Balcarce)