Nuevo sitio para el quirófano móvil

La Dirección de Inspección General, a través del área de Zoonosis, dio a conocer que el quirófano móvil de castraciones se trasladará a la zona de calles 39 y 120.

El servicio se brindará lunes, martes y miércoles, en el horario de 7.30, con atención por orden de llegada. Cabe señalar que el cronograma se organiza teniendo en cuenta los feriados correspondientes a Semana Santa y al “Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas”.

El programa tiene como objetivo continuar avanzando en el control responsable de la población animal en la ciudad, promoviendo la salud y el bienestar de las mascotas.

Se recuerda que la castración es un procedimiento fundamental para prevenir enfermedades y evitar la sobrepoblación, y se realiza de manera totalmente gratuita.