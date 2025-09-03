Orquesta Escuela se presentó en Feria Regional de Ciencias

La Orquesta Escuela Infanto Juvenil de Balcarce participó del cierre de la Feria Regional de Ciencias, que se llevó a cabo en la Escuela de Educación Secundaria Nº 3 “Carmelo Sánchez”, actividad programada juntamente con Jefatura Distrital.

El grupo de jóvenes músicos desarrolló parte de su repertorio en el SUM de la institución educativa. Docentes y alumnos de múltiples establecimientos, que se encontraban presentes en el evento, pudieron disfrutar de la actuación de la OEIJ, compartiendo entre palmas y coros espontáneos diversos ritmos y canciones populares.

La visita se enmarca en las actividades que la Orquesta Escuela Infanto Juvenil realiza como parte de la política pública de contacto con el territorio, entendiendo que estas acciones son parte fundamental para dar a conocer el proyecto y que siga desarrollándose.

En ese sentido, todos aquellos interesados en coordinar visitas, el mail de contacto es orquestaescuelabalcarce@gmail.com.