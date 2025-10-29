Peña a beneficio de los Bomberos Voluntarios

La Asociación de Bomberos Voluntarios organiza una peña folclórica este sábado 1 de noviembre en la Pulpería Carlos Máximo Cabrera.

Durante la jornada se presentarán Marcelo Giménez, Emiliano “Pampita” Pellegrino, Los Carperos, Horacio Bouza, Sebastián Briz, Estampa Criolla, Los Amigos y San José Tango.

El espectáculo y baile comenzará a las 21:30.

Las entradas anticipadas tienen un valor de 8.000 pesos y pueden adquirirse a través de los miembros de la comisión. En puerta, el valor será de 10.000 pesos.