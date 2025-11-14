Periodistas agropecuarios realizarán su asamblea anual en Balcarce

Por primera vez, la Asociación Bonaerense de Periodistas Agropecuarios (ABOPA) llevará a cabo su asamblea anual de renovación de autoridades en Balcarce. La actividad se realizará este sábado 15, desde las 11, en las instalaciones de la cabaña El Volcán, cedidas por su propietario, Federico Boglione.

El encuentro, bajo el lema “Comunicar el campo, construir futuro”, incluirá la celebración por los trece años de la creación de ABOPA y un espacio de reflexión sobre el rol del periodismo en la comunicación agropecuaria.

De acuerdo con el estatuto vigente, se procederá a la renovación de la comisión directiva para el período 2025–2028. La única lista presentada es encabezada por el periodista Ciriaco Federico Torres Suhette, de 9 de Julio, quien reemplazará a Gerardo Gallo Candolo.

Balcarce tendrá representación en la nueva comisión a través del periodista Felipe Pinilla, de FM 100.9 y El Diario, quien asumirá como Revisor de Cuentas titular.

Tras la asamblea, los participantes compartirán un almuerzo en el establecimiento y realizarán sorteos. Además, habrá una recorrida para conocer aspectos vinculados a la producción ganadera y agrícola que se desarrolla en El Volcán.