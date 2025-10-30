Persecución en Ruta Nacional 226 termina con un detenido

Una persecución policial desarrollada sobre la Ruta 226 culminó con la aprehensión de un hombre oriundo de General Pueyrredón y la recuperación de una camioneta sustraída en la ciudad de Tandil.

El operativo fue llevado a cabo por el Comando de Prevención Rural Balcarce, a raíz de un pedido de colaboración en el marco de un operativo cerrojo solicitado por la Comisaría Primera de Tandil. Según informaron las autoridades, la intervención se inició tras la sustracción de una pick-up Toyota Hilux color gris.

El rodado fue avistado a la altura del cruce de las rutas 226 y 55. Al intentar interceptarlo, el conductor evadió el control, dando inicio a una persecución a alta velocidad por la Ruta 226 en dirección a Mar del Plata.

La persecución finalizó en el ingreso a esa ciudad, donde el personal policial logró la aprehensión del sospechoso y la recuperación del vehículo en buen estado. En el operativo colaboró personal del Destacamento Vial El Soldado, que estableció una barrera con móviles policiales.

El detenido, quien posee antecedentes penales, fue puesto a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción de Delitos en Flagrancia de Tandil. La fiscalía avaló el procedimiento policial y dispuso la formación de actuaciones por el delito de hurto agravado de automotor dejado en la vía pública, ordenando el traslado del aprehendido a sede judicial para su declaración indagatoria.