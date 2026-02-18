Petruccelli pidió información para evaluar el pedido de Balcarbus para aumentar el valor del boleto

El concejal de Potencia, Gabriel Petruccelli, presentó un pedido de informes en el Concejo Deliberante luego de que la empresa Balcarbus solicitara una adecuación tarifaria del boleto del transporte público.

La iniciativa del edil apunta a contar con información detallada que permita evaluar el pedido de actualización del cuadro tarifario. Entre los principales requerimientos, Petruccelli solicitó un desglose completo de los costos operativos actuales de la empresa, contemplando el impacto de los aumentos en combustibles, salarios del personal, mantenimiento de las unidades y otros insumos necesarios para la prestación del servicio.

Asimismo, pidió a la firma que informe con precisión las rutas que opera, incluyendo mapas actualizados, puntos de parada y zonas cubiertas. El pedido abarca también los horarios específicos de cada línea, la frecuencia de los servicios y cualquier modificación reciente en la programación habitual.

En otro de los puntos, el concejal requirió que la empresa detalle qué acciones prevé implementar para mejorar la calidad del servicio en caso de que el Concejo Deliberante apruebe la actualización tarifaria solicitada.

Por último, Petruccelli solicitó un informe sobre las compensaciones tarifarias que recibe la empresa por parte del Gobierno de la provincia de Buenos Aires, especificando montos, periodicidad y eventuales gestiones en curso para su actualización.

El pedido busca dotar de mayor transparencia al debate en torno al valor del boleto y contar con elementos objetivos antes de definir una eventual modificación en la tarifa del transporte público local.