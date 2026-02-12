Petruccelli reclamó a la Provincia el pago de una deuda millonaria de IOMA con el Hospital Municipal

El concejal de Potencia, Gabriel Petruccelli, presentó un proyecto de comunicación mediante el cual solicitó al gobernador de la provincia de Buenos Aires y a las autoridades del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) que procedan “de manera urgente” a cancelar la deuda de 215 millones de pesos que mantienen con el Hospital Municipal “Felipe A. Fossati”.

El edil advirtió que en Balcarce hay alrededor de 9 mil afiliados a la obra social y sostuvo que la falta de pago podría poner en riesgo la cobertura médica de ese universo de usuarios.

En la iniciativa, Petruccelli reclamó que se implemente un plan de pago inmediato que permita regularizar la situación financiera del centro asistencial, con el objetivo de garantizar la continuidad de la atención a los afiliados de IOMA.

Asimismo, solicitó a las autoridades de la obra social la actualización de los valores de las prestaciones que el Hospital Municipal brinda a los afiliados, al considerar que los montos actuales se encuentran desfasados frente al contexto económico.

“Instar a las autoridades provinciales a priorizar la salud de los ciudadanos de Balcarce por sobre cualquier ajuste financiero, garantizando la calidad y seguridad en la atención médica y en la provisión de medicamentos esenciales”, señala el proyecto presentado en el Concejo Deliberante.

La propuesta será ahora analizada en el ámbito legislativo local, en medio de la preocupación por el impacto que la deuda podría generar en el funcionamiento del principal efector de salud pública del distrito.