Piden declarar la emergencia social, sanitaria y económica en Balcarce

La concejal Sol Di Gerónimo, del bloque Fuerza Patria, presentó este lunes ante el Honorable Concejo Deliberante un proyecto de comunicación para que el Departamento Ejecutivo municipal declare la emergencia social, sanitaria y económica en todo el partido de Balcarce. La iniciativa busca dotar al municipio de herramientas ágiles y excepcionales para responder a un escenario que, según la legisladora, ya impacta en la vida cotidiana de los vecinos.

El golpe del desmantelamiento de RemediAR

El texto pone el foco en las decisiones tomadas por el Gobierno nacional a partir del 1° de abril, entre las que se destaca el desmantelamiento del programa RemediAR. La medida redujo la distribución de medicamentos esenciales de 79 a solo tres y suspendió el envío de vacunas antigripales y de otras del calendario obligatorio a los municipios bonaerenses. Di Gerónimo advirtió que, con esta acción, se desfinancia una política pública que durante más de dos décadas garantizó el acceso gratuito a insumos críticos en los centros de atención primaria, forzando ahora a los municipios a absorber esos costos con presupuestos ya muy ajustados.

El hospital, al límite

A nivel local, la presión sobre el sistema de salud se agrava por una deuda que supera los mil millones de pesos que las obras sociales adeudan al Hospital Municipal «Felipe A. Fossati». Así lo advirtió públicamente el director del nosocomio, el Dr. Gabriel Angelini, quien señaló que esa falta de pago frena la compra de insumos básicos y generó una deuda adicional de aproximadamente 300 millones de pesos con proveedores, una situación que no se registraba desde hacía años y que pone en riesgo la atención continua de la población.

Crisis económica y social

El proyecto también refleja el deterioro económico y social del distrito: aumento del desempleo, despidos, caída del poder adquisitivo, cierre de actividades productivas y el peso de las subas en tarifas de servicios y alquileres. En ese marco, el texto recuerda que la Provincia de Buenos Aires ya declaró la emergencia económica para sus municipios hasta el 31 de marzo de 2027, en respuesta a la recesión y al incumplimiento de las transferencias nacionales. Intendentes de toda la provincia, además, alertan sobre las dificultades para pagar salarios en tiempo y forma y sostener obras esenciales.

Qué pide el proyecto

La iniciativa insta al Ejecutivo municipal a evaluar y disponer la declaración de emergencia por el plazo que considere pertinente, y a gestionar la reasignación, ampliación o creación de partidas presupuestarias que fortalezcan de manera urgente las áreas de salud, desarrollo social, educación, obra pública y finanzas. El documento subraya que, ante la convergencia de estas tres crisis, el Estado local debe asumir un rol activo y articulador, facilitando además la gestión de asistencia ante organismos provinciales y nacionales.

El proyecto será tratado en las próximas sesiones del Concejo Deliberante, donde se espera su debate y eventual aprobación para activar los mecanismos de respuesta que la situación demanda.