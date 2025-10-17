Podrá ingresar público al Autódromo, pero sin vehículos

La Municipalidad informa que este sábado (18 de octubre) se habilitará el ingreso del público en general al Autódromo Municipal “Juan Manuel Fangio”, con motivo de la realización de giros controlados de las TC Pick Up, como parte del proceso de puesta en valor del circuito.

El acceso será exclusivamente peatonal, por calles 32 y 63, a partir de las 10. No se permitirá el ingreso vehicular bajo ninguna circunstancia.

Por cuestiones de seguridad, la única zona autorizada para el público será la parte superior de sierra “La Barrosa”. Se solicita respetar las áreas delimitadas, no acercarse a la pista ni invadir zonas no habilitadas.