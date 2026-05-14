Preocupación por el estado de la Terminal: denuncian presencia de ratas, excremento de palomas y falta de gas

La situación en la Estación Terminal de Ómnibus de Balcarce genera creciente preocupación entre pasajeros y trabajadores. Un vecino envió a Puntonueve Noticias imágenes y videos que reflejan el deterioro del lugar ubicado sobre avenida San Martín, donde denuncian presencia de ratas, acumulación de excremento de palomas y falta del servicio de gas desde noviembre de 2025.

Según pudo conocer este medio, una de las problemáticas más graves se encuentra en el sector de espera de los pasajeros. Allí, debido a una rotura en parte del techo, las palomas hicieron un nido y diariamente expulsan excremento —conocido comúnmente como “palomina”— sobre el área donde las personas aguardan para abordar los colectivos.

A esto se suma la circulación de ratas dentro de las instalaciones, una situación que genera malestar y preocupación sanitaria tanto para quienes trabajan en el lugar como para quienes transitan a diario por la terminal.

Fuentes consultadas indicaron además que desde el verano el edificio no cuenta con suministro de gas, lo que agrava aún más las condiciones generales de funcionamiento.

Puntonueve pudo saber que empleados de la empresa Vía Tac realizan tareas de limpieza cada mañana y en distintos momentos del día para intentar mantener el espacio en condiciones. Sin embargo, aseguran que el esfuerzo dura poco debido al estado de abandono que presenta el lugar.

El pasajero que registró la situación dejó constancia mediante un video del panorama actual, que evidencia el deterioro de un espacio por el que todos los días pasan personas que llegan o parten de Balcarce y se encuentran con esta realidad.