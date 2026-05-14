El Banco de Alimentos realizará este viernes su tercera cena anual en la Sociedad Rural

La asociación BDA Balcarce llevará adelante este viernes 15 de mayo su tercera cena anual, una propuesta que busca reunir a integrantes de la institución, colaboradores y vecinos de la comunidad en una noche especial de encuentro y acompañamiento.

El evento se desarrollará desde las 21 horas en el predio ferial de la Sociedad Rural de Balcarce, ubicado en avenida Centenario 2175.

Desde la entidad destacaron que la cena representa una de las actividades más importantes del año, tanto por el valor social del encuentro como por el aporte económico que significa para continuar desarrollando las distintas acciones y proyectos que la organización impulsa en la ciudad.

Lo recaudado durante la jornada estará destinado a seguir acompañando las actividades que lleva adelante la institución en Balcarce.

La convocatoria permanece abierta a toda la comunidad y las tarjetas tienen un valor de 50 mil pesos.

A través de este tipo de iniciativas, BDA Balcarce continúa fortaleciendo el vínculo con vecinos, familias y colaboradores que acompañan de manera permanente el trabajo social que la institución realiza en la ciudad.