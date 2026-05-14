Mazzacane recorrió el Fangio: volverán en junio

La Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC) realizó una nueva inspección en el Autódromo Juan Manuel Fangio de Balcarce, en el marco del seguimiento de las obras que se llevan adelante con vistas al regreso de la actividad automovilística nacional.

Luego de la recorrida por el circuito serrano, se resolvió continuar con las visitas técnicas cada quince días, tal como viene sucediendo en los últimos meses. Durante esos encuentros, las máximas autoridades de la entidad evaluarán el avance de una serie de trabajos considerados clave para cumplir con los requerimientos exigidos por la categoría.

De la inspección participaron el presidente de la ACTC, Hugo Mazzacane, el director de planificación, Roberto Argento, representantes de la COPAM y autoridades municipales encabezadas por el intendente Esteban Reino.

Si bien desde los distintos sectores destacaron que las obras avanzan a buen ritmo, todavía restan trabajos para optimizar distintos aspectos solicitados por la ACTC. Por ese motivo, aún no se definió una fecha oficial para el regreso del automovilismo deportivo al histórico trazado balcarceño.

No obstante, desde el entorno del Ejecutivo municipal aseguraron que se redoblarán los esfuerzos durante los próximos quince días para intentar cumplir con las exigencias planteadas y acercarse al esperado retorno de las competencias nacionales.