Incendio en una vivienda: habría sido intencional

Un incendio se registró en la mañana de este domingo en una vivienda ubicada en la intersección de calles 36 y 45, lo que motivó la rápida intervención de los Bomberos Voluntarios.

El fuego se desató en el interior del inmueble, generando preocupación entre los vecinos del sector. Al arribar al lugar, los servidores públicos desplegaron tareas para controlar y extinguir las llamas, evitando su propagación hacia otros ambientes.

En el operativo también colaboró personal de la Cooperativa de Electricidad, que trabajó en el lugar para garantizar las condiciones de seguridad, particularmente en lo referido al suministro eléctrico.

Según se pudo conocer, una mujer habría sido quien generó el fuego al retirarse de la vivienda. Ante esta situación, fue aprehendida por personal de la Estación de Policía Comunal, quien pudo comprobar lo ocurrido a través del testimonio recogido por vecinos y algunos elementos fílmicos.