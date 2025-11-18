Prueba atlética «Las Águilas», el 8 de marzo de 2026

La Agrupación Atlética CACCE “Las Águilas” organiza la 18° edición de su competencia y celebra su 20° aniversario. La prueba está programada para el domingo 8 de marzo de 2026, con largada y llegada en la Pista de Atletismo “Serapio Gómez” de Cerro El Triunfo.
Entre 2006 y 2015 el evento se realizó en la Plaza Güemes, mientras que desde 2016 la actividad se desarrolla en la pista de atletismo de Cerro El Triunfo. En la última edición, los ganadores de la clasificación general fueron Sebastián Figueroa (Mar del Plata), en su segundo triunfo consecutivo, y Shalom Lescano, quien alcanzó su cuarta victoria seguida y la quinta de su historial. La jornada incluirá pruebas infantiles y el cierre con la premiación de la general, categorías y sorteos.
Ganadores de todas las ediciones
2006: Ulises Sanguinetti (Tres Arroyos) – Débora Lescano (Balcarce)
2007: Ulises Sanguinetti (Tres Arroyos) – Débora Lescano (Balcarce)
2008: Agustín Cichilitti (Balcarce) – Gladys Puche (Balcarce)
2009: Matías Schiel (Chubut) – Débora Lescano (Balcarce)
2010: Ezequiel Monín (Chubut) – Vanesa Monín (Chubut)
2011: Agustín Cichilitti (Balcarce) – Gisela Berardi (Mar del Plata)
2012: Sergio Palma (Mar del Plata) – Gisela Berardi (Mar del Plata)
2013: Agustín Cichilitti (Balcarce) – Mariela Giménez (Mar del Plata)
2014: Agustín Cichilitti (Balcarce) – Claudia Pansiera (Mar del Plata)
2015: Nahuel Luengo (Balcarce) – Gisela Berardi (Mar del Plata)
2016: Sergio Palma (Mar del Plata) – Jimena Vivas (Balcarce)
2017: no se realizó
2018: no se realizó
2019: Julián Villalba (Tandil) – Shalom Lescano (Balcarce)
2020: Darío Paredes (Mar del Plata) – Leonela Rodríguez (Tandil)
2021: Agustín Cichilitti (Balcarce) – Noely Vicintín (Mar del Plata)
2022: Mariano Barreiro (Balcarce) – Shalom Lescano (Balcarce)
2023: Mariano Barreiro (Balcarce) – Shalom Lescano (Balcarce)
2024: Sebastián Figueroa (Mar del Plata) – Shalom Lescano (Balcarce)
2025: Sebastián Figueroa (Mar del Plata) – Shalom Lescano (Balcarce)
Los más ganadores
Agustín Cichilitti (5) – Balcarce
Shalom Lescano (5) – Balcarce
Para más información, contacto: 2266-446334.