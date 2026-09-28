Pampa Dúo presenta “Nuestra forma de mirar el mundo” en el Teatro Municipal

El próximo 17 de octubre, a las 21, el escenario del Teatro Municipal será el punto de encuentro para una nueva propuesta cultural con la presentación de Pampa Dúo, integrado por los músicos Marcelo Giménez y Pablo Lobato.

El dúo llegará con su espectáculo “Nuestra forma de mirar el mundo”, una propuesta de música surera que busca acercar al público a los paisajes, las vivencias y los sentimientos propios de nuestra tierra.

A través de una cuidada puesta en escena, Giménez y Lobato combinan música en vivo, poesía y elementos folklóricos tradicionales para construir un recorrido íntimo por distintas expresiones de la cultura popular.

La propuesta invita a los espectadores a sumergirse en una experiencia donde la música surera se encuentra con el relato popular y la memoria colectiva, recuperando historias, paisajes y sensaciones vinculadas con nuestra identidad.

De esta manera, Pampa Dúo propone una noche en la que la música será el hilo conductor para recorrer una particular manera de interpretar y sentir el mundo desde las raíces de nuestra cultura.