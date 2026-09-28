Petruccelli pidió que Virginia Aparicio exponga ante la Comisión de Salud

El concejal de Potencia, Gabriel Petruccelli, presentó una nota dirigida a la presidenta de la Comisión de Salud del Honorable Concejo Deliberante, Viviana Erreguerena, mediante la cual solicitó que se invite a la Dra. Virginia Aparicio, investigadora de la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), para que exponga ante los integrantes del cuerpo sobre el trabajo científico que viene desarrollando.

La solicitud tiene como objetivo que la profesional pueda presentar su investigación vinculada con la presencia de plaguicidas y sus metabolitos en muestras biológicas humanas, además de explicar el alcance, la metodología y los resultados obtenidos.

Aparicio se encuentra vinculada al Proyecto SPRINT (Sustainable Plant Protection Transition), una iniciativa internacional de investigación orientada al estudio de la exposición a productos fitosanitarios y sus posibles efectos sobre la salud humana y el ambiente.

En los fundamentos de la presentación, Petruccelli señaló la relevancia que tiene esta temática para la comunidad y consideró de interés que la Comisión de Salud genere un espacio institucional de diálogo que permita conocer de primera mano el trabajo científico desarrollado por la investigadora.

Asimismo, el concejal hizo referencia a las recientes manifestaciones públicas relacionadas con la situación laboral e institucional de Aparicio y a las denuncias sobre presuntas restricciones para la difusión de los resultados de su investigación.

En ese sentido, planteó que resulta oportuno que la profesional pueda ser escuchada por los integrantes de la Comisión, brindando la información y las explicaciones que considere pertinentes respecto de su trabajo y de las circunstancias institucionales que atraviesa.

Finalmente, Petruccelli solicitó formalmente que se invite a la Dra. Virginia Aparicio a participar de una reunión de la Comisión de Salud, en una fecha y horario que puedan acordarse con la investigadora, con el objetivo de conocer su investigación, sus resultados y la situación institucional vinculada a su actividad profesional.