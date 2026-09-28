Esteban Reino: “Salió mejor de lo esperado” tras el regreso del automovilismo nacional

El intendente municipal Esteban Reino realizó un balance sobre el regreso del automovilismo nacional al autódromo Juan Manuel Fangio, luego del histórico fin de semana que tuvo como protagonistas a las categorías TC Pick Up, TC Pista Pick Up y Turismo Special de la Costa.

En diálogo con Radio 100.9, el jefe comunal destacó el desarrollo del evento y aseguró que el resultado estuvo por encima de las expectativas iniciales. “Salió mejor de lo esperado”, afirmó al analizar lo ocurrido durante los tres días de actividad.

Reino destacó especialmente las condiciones climáticas del domingo, luego de una semana en la que el tiempo había generado preocupación. “El clima que había sido esquivo los primeros días de la semana, terminó coronando un gran fin de semana”, sostuvo.

Según explicó, la organización y las tareas desarrolladas en el autódromo fueron planificadas de manera conjunta con la Asociación Corredores de Turismo Carretera (ACTC) y, de acuerdo con su evaluación, funcionaron correctamente.

“No hubo disturbios, La Barrosa estuvo llena de gente, los servicios funcionaron bien. No podemos pedir nada más”, manifestó el intendente, quien también reconoció que todavía quedan trabajos por concretar en el escenario automovilístico.

Reino admitió que la magnitud de la obra había generado preocupación dentro del gobierno municipal. “Mi gabinete estaba preocupado porque electoralmente esto no trae ningún rédito, aunque sabíamos que con los 10 años que llevamos de gestión se iban a terminar las obras”, expresó.

En ese contexto, defendió la decisión de avanzar con la puesta en valor del autódromo y consideró que el tiempo de gestión fue determinante para poder concretar los trabajos. “Considero que un Intendente con cuatro años de gestión no lo hubiera hecho”, afirmó.

El impacto turístico y el mantenimiento

El jefe comunal también se refirió al movimiento turístico generado durante el fin de semana y planteó la necesidad de que el autódromo mantenga una actividad permanente para garantizar recursos destinados a su mantenimiento.

“Tenemos que generar recursos para volcarlos al mantenimiento del trazado”, señaló Reino, quien remarcó el impacto que tuvo el regreso del automovilismo nacional para la ciudad.

En relación con la inversión realizada para la puesta en valor del circuito, el intendente aseguró que la obra tuvo un costo de 1.053 millones de pesos y cuestionó la cifra de 3.300 millones que había sido difundida.

“Fue una obra que costó 1053 millones, no 3.300 como se dijo. Esa cifra tiene que ver con la actualización por inflación que puede confundir el dinero que se manejó para la obra de puesta en valor”, explicó.

De esta manera, Reino realizó un balance positivo del primer fin de semana de actividad nacional en el Juan Manuel Fangio tras su reapertura y planteó como próximo desafío sostener el funcionamiento del autódromo y generar recursos que permitan garantizar su mantenimiento a futuro.