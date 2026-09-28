El PJ de Balcarce expresó su preocupación por el sumario a la investigadora Virginia Aparicio

El Consejo de Partido Justicialista de Balcarce manifestó su “profunda preocupación y absoluto rechazo” por el proceso sumarial que atraviesa la investigadora del INTA y CONICET Virginia Aparicio, quien desarrolla su actividad en la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce.

Aparicio, ingeniera agrónoma y doctora en Ciencias Agrarias, cuenta con más de 20 años de trayectoria en el organismo y fue coordinadora argentina del proyecto internacional SPRINT, destinado a estudiar la presencia de plaguicidas en personas y distintos componentes del ambiente. El INTA había avalado inicialmente la participación argentina, aunque posteriormente suspendió la difusión de los resultados y decidió retirarse del proyecto.

Según los resultados difundidos del estudio, se detectó glifosato en el 86,1% de las muestras de orina de los participantes argentinos. También se informó la presencia de distintos plaguicidas en muestras de materia fecal, alimentos, agua superficial, polvo domiciliario, suelos y otras matrices analizadas.

La situación de Aparicio generó además pronunciamientos en distintos ámbitos. En la Cámara de Diputados de la Nación fue presentado el 25 de septiembre un proyecto de resolución que expresa repudio al proceso de sumario y al pedido de exoneración de la investigadora.

Desde el Partido Justicialista de Balcarce sostuvieron que la situación constituye un caso de “censura” y señalaron que la investigación científica debe contar con condiciones para desarrollar y comunicar sus resultados. En su comunicado, el espacio cuestionó además las políticas del Gobierno nacional hacia organismos como el INTA, CONICET e INTI.

“Está en juego la posibilidad de que la Ciencia pública investigue, mida y diga aquello que encuentra, incluso cuando los resultados incomoden a intereses económicos poderosos”, expresaron desde el PJ local.

En ese marco, el Consejo de Partido manifestó su solidaridad con Aparicio y solicitó a las autoridades correspondientes que se garanticen los canales necesarios para la publicación y libre difusión del trabajo de investigación, que cese cualquier medida de hostigamiento, exclusión o sanción administrativa que pueda perjudicar a la profesional y que se reafirme el compromiso institucional con la transparencia y la autonomía científica.

El proceso administrativo continúa generando repercusiones a nivel nacional y provincial. La propia Aparicio señaló públicamente que el primer informe del sumario plantea como posibilidad su exoneración de la administración pública.