Quedan pocos lugares para el encuentro sobre tecnología comunicacional

A raíz de la importante repercusión que generó el anuncio realizado días atrás, desde la Dirección de Políticas de Inclusión informaron que quedan muy pocos lugares disponibles para el encuentro destinado a familias con integrantes que presentan dificultades en la comunicación verbal.

La jornada, prevista para mediados de diciembre, contará con la presentación de los dispositivos Irisbond, herramientas de seguimiento ocular que permiten comunicarse a personas con movilidad reducida o sin habla, como quienes viven con ELA, parálisis cerebral o secuelas de ACV.

Tanto el director de Políticas de Inclusión, Rodolfo Camino, como Marisol Girotti -instructora de equinoterapia de la Escuela Municipal de Deporte Adaptado (EMDAB) y promotora de la iniciativa- destacaron que la fuerte respuesta de la comunidad confirma la necesidad de acercar este tipo de tecnología, que puede mejorar significativamente la calidad de vida de muchas familias.

Durante el encuentro, la empresa brindará una capacitación para padres y cuidadores, además de evaluaciones personalizadas para determinar el dispositivo más adecuado para cada caso. No hay límites de edad y la propuesta no implica costos, dado que Irisbond gestiona la cobertura a través de las obras sociales.

Ante el reducido cupo restante, las autoridades solicitaron a quienes aún no se anotaron que se acerquen a la Dirección de Desarrollo Social o se comuniquen con Marisol Girotti al 2266-520222 para confirmar su participación.