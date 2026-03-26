Radicales piden diálogo urgente en Nación y Provincia

En un escenario de creciente fragilidad económica, el gobernador Axel Kicillof convocó a los 135 intendentes bonaerenses a una reunión clave en el Salón Dorado de la Gobernación. El encuentro busca analizar el impacto del plan económico del presidente Javier Milei bajo el eje de las “Consecuencias económicas del gobierno de Milei en el sistema productivo y económico de la provincia de Buenos Aires y sus municipios”.

El posicionamiento del Foro de Radicales

A través de un comunicado oficial, el Foro de Intendentes Radicales —espacio que integra el jefe comunal de Balcarce, Esteban Reino— ratificó su participación con una actitud constructiva, pero con reclamos firmes. Los alcaldes de la UCR subrayaron que es “imprescindible” un diálogo entre el Gobierno Nacional y el Bonaerense para abordar los problemas estructurales que afectan a las comunas.

En este sentido, exigieron a la Casa Rosada que avance en la “autorización de herramientas financieras para la Provincia” y solicitaron una reunión técnica con el ministro de Economía, Pablo López.

El corazón del reclamo: los recursos provinciales

La administración bonaerense sostiene que existe una deuda acumulada por parte de Nación que supera los 22 billones de pesos. Este monto se desglosa en puntos críticos para el desarrollo local:

– Obras públicas: 8,7 billones por proyectos comprometidos y paralizados.

– Fondos directos: 3,8 billones correspondientes al FONID y al Fondo de Fortalecimiento Fiscal.

– Déficit previsional: Más de 2,2 billones por la suspensión de transferencias de Anses.

Esta caída de recursos afecta directamente la coparticipación que reciben distritos como Balcarce. Según informes recientes, aunque las transferencias crecieron nominalmente, registraron una caída real del 2,24% frente a la inflación en enero de 2026.