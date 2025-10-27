Radio 100.9 celebra 21 años al aire: compromiso, profesionalismo y cercanía con la comunidad

Este 27 de octubre, Radio 100.9 celebra un nuevo aniversario desde su primera emisión, ocurrida en 2004. Con más de dos décadas de trayectoria, la emisora reafirma su compromiso con la comunicación de calidad y el acompañamiento cotidiano a miles de oyentes en la ciudad.

Desde sus inicios, Radio 100.9 se ha caracterizado por un trabajo profesional sostenido por verdaderos comunicadores, que día a día informan, entretienen y mantienen un vínculo cercano con su audiencia. En tiempos donde la tecnología avanza a gran velocidad y los medios se transforman constantemente, la radio renueva su esfuerzo por mantenerse vigente, adaptarse y seguir siendo una compañía indispensable en los hogares locales.

Agradecemos “la compañía, el respeto y la fidelidad” de quienes eligen Radio 100.9 como parte de su rutina diaria.

El reconocimiento se extiende también a auspiciantes, oyentes, colaboradores y todos aquellos que forman y formaron parte de la historia de la Radio Puntonueve, quienes con su apoyo y confianza han hecho posible este recorrido.

A 21 años de su primera transmisión, Radio 100.9 continúa consolidándose como un referente en comunicación, con la misma pasión y compromiso que la vieron nacer.