Robaron cables en el predio de ex hipermercado: tienen 21 y 23 años

Dos jóvenes de 23 y 21 años fueron aprehendidos por personal de la Estación de Policía Comunal de Balcarce luego de sustraer cables en un predio ubicado en avenida San Martín.

El hecho ocurrió el domingo, mientras se desarrollaban las elecciones. El sereno de la obra observó a dos personas dentro del predio del ex hipermercado cortando y sustrayendo cables, por lo que dio aviso inmediato a la policía.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron la rotura del tejido perimetral y daños en un tablero con térmicas y componentes eléctricos. Tras un rastrillaje, el personal policial interceptó a los sospechosos cuando huían por el camino que conduce al Colegio San José. Llevaban un rollo de 57 metros de cable subterráneo de cuatro filamentos de 4 mm de espesor y una pala de punta con mango metálico utilizada para el corte del material.

Comunicado el hecho a la UFIJE de Flagrancia, a cargo del Dr. Layus, se avalaron las aprehensiones y se dispuso la notificación de formación de causa por el delito de robo, ordenando el traslado de los detenidos a la Unidad Penal N° 44 de Batán.