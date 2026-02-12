Robaron en una barbería y se llevaron todas las herramientas de trabajo

Un hecho de inseguridad fue denunciado en las últimas horas a través de redes sociales por la familia propietaria de una barbería ubicada en Av. Cereijo (31) entre 2 y Maipú.

Según relató la familia afectada, delincuentes ingresaron durante la madrugada al local y se llevaron todas las herramientas de trabajo. Al llegar esta mañana para comenzar la jornada laboral, se encontraron con el comercio violentado y constataron el faltante de máquinas de cortar cabello, tijeras y una computadora, elementos fundamentales para el desarrollo de la actividad.

La situación generó gran preocupación, ya que los objetos sustraídos son indispensables para poder trabajar. A través de la publicación, solicitaron colaboración a la comunidad: “Si se las ofrecen o saben algo, avisen por favor”, expresaron.

Se radicó la correspondiente denuncia en la Estación de Policía Comunal.