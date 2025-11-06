Rodríguez, Colucci y Dojas destacados en Ironman

Los representantes de nuestra ciudad César Rodríguez, Paola Colucci y Antonio Dojas (debutante) tuvieron una destacada participación en el Ironman 70.3 Buenos Aires 2025 que se desarrolló con la participación de más de 1300 deportistas de 31 países diferentes.

El triatlón de media distancia comenzó con 1.900 metros de natación en el lago de Palermo, para luego realizar 90 kilómetros de ciclismo en una exigente ruta y se cerró con 21 km de pedestrismo en un trazado plano.

Rodríguez comentó que “era mi primera vez en esa distancia, lo cual fue un objetivo más que cumplido porque pude completar toda la carrera en 4 horas 48 minutos, llegando en el puesto 23 de mí categoría de un total de 164 corredores”.

Por su parte, Paola Colucci se mostró muy satisfecha en el balance pese a dificultades en la parte de ciclismo porque la lluvia no permitía ver bien y era peligroso y un poco pesado por el calor en la parte pedestre.

“Estuve muy bien porque bajé los tiempos que había realizado en marzo en otro Ironman. Fue una experiencia muy buena para mí. Quiero agradecer a mis entrenadores Emir Nifuri y Gerardo Devita”, indicó Paola.

Antonio Dojas logró cumplir su objetivo que era llegar a la meta en tan exigente prueba. Mencionó que tuvo algún inconveniente en natación teniendo en cuenta que le costó la adaptación en el inicio. Luego en bicicleta y con la prueba atlética se mostró muy conforme. Completó el recorrido en 52 min nadando, 3 hs 15 min en ciclismo y 3 hs 2 min totalizando 7 hs 30 min.