«Rolo» Villar recibió su distinción de vecino ilustre en los 125 años de Los Pinos

Los Pinos disfrutó un fin de semana inolvidable al conmemorar los 125 años de su fundación, con múltiples propuestas que reunieron a familias, instituciones y vecinos que acompañaron cada instancia del programa festivo. Las actividades combinaron historia, tradición y alegría, generando un clima de hermandad que marcó la totalidad de la celebración.

Los espectáculos artísticos desarrollados tanto el sábado como el domingo concitaron la atención del público presente. La primera jornada se vivió con una temperatura muy agradable, lo que favoreció una asistencia masiva desde temprano.

Incluso, a pesar de las precipitaciones registradas alrededor de la medianoche del sábado, el espectáculo musical continuó sin inconvenientes y mantuvo el interés del público.

En cambio, el domingo el inicio del acto protocolar debió postergarse debido a la inestabilidad climática, teniendo en cuenta las lluvias producidas durante la madrugada. Esta situación también retrasó el comienzo del desfile. Aun así, y pese a la tarde ventosa, la concurrencia permaneció firme, respaldando con entusiasmo cada presentación musical y las distintas expresiones culturales previstas.

El acto central fue escenario de dos homenajes muy esperados. En primer término, se confirió la distinción de Ciudadano Ilustre al reconocido Rolo Villar, gesto que subrayó su extensa trayectoria y el vínculo que mantiene con la comunidad. Del mismo modo, Juan Gustavo Marmouget fue distinguido como Personalidad Destacada, honrándose así su aporte cultural y social a lo largo de los años. Ambos reconocimientos generaron una profunda ovación y un clima de sincera emoción.

Durante el domingo al mediodía, el desfile institucional convocó a una multitud que se volcó a las calles. Delegaciones escolares, agrupaciones tradicionalistas, entidades deportivas, organizaciones civiles y cuerpos de seguridad avanzaron ante el público, que acompañó con calidez cada presentación. En esta oportunidad, se sumó la Banda Militar del Área Naval Atlántica, con asiento en la Base Naval Mar del Plata, cuyo acompañamiento musical otorgó un marco solemne y distinguido al paso de las delegaciones.

Las celebraciones por este aniversario no solo recuperaron episodios significativos de la historia pinense, sino que además consolidaron la voluntad colectiva de seguir fortaleciendo la identidad del pueblo.