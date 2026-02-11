Rural Bike: en Arenas Verdes, Giuliano festejó en lo más alto

El biker balcarceño Cristian Giuliano volvió a destacarse a nivel regional al imponerse en la clasificación general y en su categoría Master A durante la sexta edición del Desafío Arenas Verdes de Rural Bike, disputado en la ciudad de Lobería.

Giuliano, reciente ganador del Fangio de Plata en la terna Rural Bike – MTB, completó los tres giros a un exigente circuito de 22 kilómetros por caminos linderos a la zona costera en un tiempo de 2h07’50”. Con ese registro superó al tandilense Emanuel Marí por 1’08”, mientras que el tercer lugar quedó en manos de Gastón Llanos, a 1’09” del vencedor.

La competencia, que reunió a casi medio centenar de corredores de distintos puntos de la región en modalidad competitiva, presentó un trazado demandante, donde el representante local volvió a demostrar su gran presente deportivo.

Además, otro balcarceño logró subir al podio: Ezequiel Bibbó, quien finalizó noveno en la clasificación general con un tiempo de 2h11’35” y se ubicó tercero en la categoría B2.

De esta manera, los representantes de Balcarce tuvieron una destacada actuación en una nueva cita del calendario regional de Rural Bike.