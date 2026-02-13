Santiago Mangoni encara otra temporada dentro del Turismo Carretera

El piloto balcarceño Santiago Mangoni comienza un nuevo año dentro del Turismo Carretera, la máxima categoría del automovilismo nacional, con el inicio del campeonato en el Autódromo Enrique «Quique» Freile.

Para esta primera cita de la temporada, el representante de Balcarce presentará un auto con diseño totalmente renovado, luciendo el número 7 en sus laterales y compitiendo bajo la estructura del Canning Motorsport.

En la previa del arranque, el piloto se mostró confiado en el potencial del equipo para volver a ser protagonista:

“Venimos siendo protagonistas los últimos años y entiendo que por todo el trabajo que ha hecho el equipo este año tenemos que funcionar muy bien”, señaló.

Además, destacó el cambio de imagen de la unidad para esta temporada. “Dejamos atrás el negro. Ahora los autos del equipo lucirán con otros colores. Los cambios siempre son buenos”, expresó, conforme con la nueva estética.

El TC inicia una nueva etapa: cambia la TV tras 14 años

El Turismo Carretera comienza una temporada con novedades importantes dentro y fuera de la pista. Luego de 14 años, la categoría más popular del automovilismo argentino cambió de pantalla y ahora será Canal 9 la señal encargada de llevar la “máxima” a todos los hogares.

En paralelo, Motorplay continuará como la plataforma oficial de streaming, mientras que ACTC Media TV seguirá a cargo de la producción integral, manteniendo el estándar técnico y el equipo periodístico habitual.

La primera fecha del campeonato se disputa en el Autódromo Enrique «Quique» Freile, escenario patagónico que abre el calendario con un cronograma cargado de actividad para el TC y el TC Pista.

Sábado con entrenamientos y clasificación

La jornada sabatina incluye múltiples tandas de ensayos. La categoría “telonera” saldrá a pista desde las 9.40, mientras que el TC lo hará a partir de las 11.05, ya con transmisión televisiva. Más tarde, a las 11.55 se desarrollará el tercer entrenamiento del TCP y desde las 13.15 volverá a girar la “máxima”.

La actividad clasificatoria comenzará a las 15.05 con el TC Pista, dividido en tres tercios de ocho minutos cada uno. Luego será el turno del TC, que clasificará desde las 15.55 en cuatro cuartos de ocho minutos.

La franja televisiva del sábado será de 11.00 a 13.00 y de 15.00 a 17.00, tanto por Canal 9 como por Motorplay.

Domingo de series y finales

El domingo la acción iniciará temprano con las series del TC Pista a las 10.10. Posteriormente se disputarán las series del TC desde las 11.00.

Las finales marcarán el plato fuerte de la primera fecha:

12.40: Final TC Pista (20 vueltas o 40 minutos).

13.55: Final TC (25 vueltas o 50 minutos).

La transmisión en vivo del domingo irá de 10.00 a 15.00 por Canal 9 y Motorplay.

Un arranque con cambios y expectativas

El inicio del campeonato no sólo pondrá en marcha la lucha deportiva, sino también una nueva etapa en la difusión televisiva de la categoría, que busca ampliar su alcance con esta renovación de pantalla sin modificar su estructura de producción ni su identidad.

Con un cronograma intenso y el atractivo habitual del TC, El Calafate vuelve a ser el punto de partida de una temporada que promete espectáculo desde la primera bandera verde.