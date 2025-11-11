Se ausentaron de la vivienda e ingresaron delincuentes

En la mañana de este martes, en el transcurso de una hora y aprovechando la ausencia de los moradores, autores desconocidos ingresaron a una vivienda ubicada en calle 7 entre 14 y 12.

Los intrusos provocaron desorden en distintas dependencias de la propiedad, presumiblemente en busca de dinero. Según las primeras averiguaciones, habrían accedido al interior por la parte trasera de la finca.

Hasta el momento se desconoce si lograron sustraer dinero en efectivo u objetos de valor.

En el lugar operó personal de la Estación de Policía Comunal quienes realizaron tareas de levantamiento de huellas y verificación de cámaras de seguridad de la zona con el objetivo de esclarecer el hecho.