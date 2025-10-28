Se compactarán motos secuestradas en operativos

La Dirección de Movilidad y Control Urbano reforzó en las últimas semanas los operativos destinados a garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes en materia de tránsito, con especial atención a los motovehículos.

Las acciones se enfocaron en la detección de infracciones relacionadas con ruidos molestos producidos por escapes libres y la falta de documentación reglamentaria necesaria para circular.

Como resultado de los procedimientos, se secuestraron cerca de un centenar de motos. Los controles se realizaron en conjunto con la Policía Comunal y contaron con el apoyo del Centro Operativo de Monitoreo (COM), lo que permitió intervenir en distintos puntos del ejido urbano.

Desde el área se informó que, una vez vencidos los plazos de regularización sin que los responsables acrediten la documentación correspondiente, las unidades retenidas serán sometidas a un proceso de compactación.

El Municipio señaló que los operativos continuarán con la misma rigurosidad, con el objetivo de mantener el orden y la seguridad vial en la vía pública.