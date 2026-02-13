Se completó pavimentación en una cuadra de mucho tránsito

Quedaron concluidas las tareas de hormigonado en los cien metros de la calle 22 entre 27 y 29, completando así una etapa central de la obra de repavimentación que lleva adelante la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos.

La intervención abarcó la reconstrucción total de la calzada, mejorando de manera integral una cuadra de significativa circulación diaria, donde se encuentran viviendas particulares y la Escuela República Argentina, lo que genera un movimiento constante de vehículos y peatones, especialmente en horario escolar.

A partir de entonces se iniciará el período de fraguado, por lo que el sector permanecerá interrumpido al tránsito vehicular durante aproximadamente treinta días. Este plazo resulta indispensable para garantizar el correcto secado y consolidación del material, asegurando la durabilidad y calidad de la obra ejecutada.

Desde el área municipal se solicita a los automovilistas respetar estrictamente la señalización preventiva y evitar la circulación por la zona intervenida. Asimismo, se pide a vecinos y transeúntes extremar los cuidados durante las primeras horas de secado, a fin de preservar el trabajo realizado y evitar daños prematuros en la nueva superficie.