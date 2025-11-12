miércoles 12, noviembre, 2025

Se concretó Master Class de la escuela de Taekwondo HENKO

El domingo, en las instalaciones del club Ferroviarios se desarrolló una Master Class de la escuela de Taekwon-do HENKO. Estuvo a cargo del Sabum Nim Esteban Correa V DAN ITF y coordinada por el instructor local Sabum Andrés Escubet. En la oportunidad, formaron parte de dicho encuentro más de cuarenta alumnos.

Vale destacar que el domingo 9 de noviembre se conmemoró el “Día del instructor de Taekwon-Do ITF” y desde la institución decidieron festejarlo de esa manera.

Escubet mencionó que “en Taekwondo HENKO estamos convencidos que la forma de crecer es con la constante capacitación de instructores y alumnos, así que vamos por ese camino”, destacando además que por consultas e informes sobre la actividad se deben comunicar al 2266-501292.

