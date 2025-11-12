Se concretó Master Class de la escuela de Taekwondo HENKO

El domingo, en las instalaciones del club Ferroviarios se desarrolló una Master Class de la escuela de Taekwon-do HENKO. Estuvo a cargo del Sabum Nim Esteban Correa V DAN ITF y coordinada por el instructor local Sabum Andrés Escubet. En la oportunidad, formaron parte de dicho encuentro más de cuarenta alumnos.

Vale destacar que el domingo 9 de noviembre se conmemoró el “Día del instructor de Taekwon-Do ITF” y desde la institución decidieron festejarlo de esa manera.

Escubet mencionó que “en Taekwondo HENKO estamos convencidos que la forma de crecer es con la constante capacitación de instructores y alumnos, así que vamos por ese camino”, destacando además que por consultas e informes sobre la actividad se deben comunicar al 2266-501292.