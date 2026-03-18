Se conocieron detalles del servicio de recolección de residuos para lunes y martes

Debido al feriado en el comienzo de la semana, el lunes 23 de marzo la recolección se desarrollará con normalidad.

Por su parte, el martes 24, en el marco del feriado nacional por el “Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia”, no se realizarán tareas, con excepción del servicio de barrido mecánico.

Se solicita a los vecinos evitar sacar residuos domiciliarios durante esa jornada, con el propósito de prevenir acumulaciones y mantener el orden en la vía pública.

Desde el área se subraya la relevancia del compromiso de los vecinos para sostener la limpieza urbana, especialmente en fechas en las que se ve afectado el funcionamiento regular.