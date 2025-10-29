Se construye rampa de accesibilidad en Plaza de la Cruz

La Dirección de Espacios Públicos, Ambiente y Servicios Generales, dependiente de la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, avanza con la construcción de una rampa de accesibilidad en la Plaza de la Cruz, específicamente en la intersección de calles 27 y 26.

Esta acción forma parte de un plan integral que contempla la adecuación de las demás esquinas del tradicional paseo, junto con la mejora de las veredas perimetrales.

Desde el área se informó que, si bien existen proyectos similares para otros espacios públicos del ejido urbano, su ejecución se concretará de manera progresiva, dado que algunas intervenciones quedarán previstas para próximas etapas.