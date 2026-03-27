Se dieron detalles de la recolección de residuos para jueves y viernes Santo

Desde la Dirección de Espacios Públicos, Ambiente y Servicios Generales se informa a la comunidad el esquema de prestaciones que llevará adelante la empresa concesionaria del servicio de higiene urbana con motivo del próximo feriado largo.

El jueves 2 de abril se desarrollarán únicamente la recolección de residuos domiciliarios y el barrido mecánico. En tanto, el viernes 3 no se brindarán servicios.

A partir del sábado, las tareas se reanudarán con normalidad, conforme al cronograma habitual.

Se solicita a los vecinos colaborar con la limpieza de la ciudad, evitando sacar residuos fuera de los días y horarios establecidos, a fin de prevenir la acumulación en la vía pública y contribuir al orden y la higiene urbana.