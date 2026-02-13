Se encuentra abierta la inscripción al Plan FinEs para finalizar los estudios secundarios

Está abierta la inscripción para todas aquellas personas que deseen iniciar o completar sus estudios secundarios a través del Plan FinEs, una propuesta educativa destinada a jóvenes y adultos.

El programa, que cuenta con el respaldo del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, tendrá continuidad durante el ciclo lectivo 2026, brindando la posibilidad de:

Completar años pendientes.

Rendir y aprobar materias adeudadas.

Iniciar los estudios desde primer año.

Se trata de una propuesta con acompañamiento pedagógico permanente, tanto de profesores como de tutores, que garantiza un seguimiento personalizado de las y los estudiantes.

La cursada es presencial y se desarrolla tres días por semana, en los siguientes horarios según la sede:

De 13 a 17 horas

De 18 a 22 horas

Sedes disponibles:

Escuela Primaria Nº 4 (esquina Del Valle y Maipú)

Sociedad de Fomento Güemes (calle 9 entre 26 y 28)

Sociedad de Fomento Pueblo Nuevo

Además, existe la posibilidad de abrir nuevas sedes en función de la matrícula.

¿Cómo inscribirse?

Las personas interesadas deberán acercarse a la sede de Escuela Primaria Nº 4, de lunes a viernes de 18 a 20 horas. También pueden comunicarse a través de las redes sociales de FinEs Balcarce o a los teléfonos habilitados.

Documentación requerida:

Fotocopia de DNI

Fotocopia de partida de nacimiento

Certificado de últimos estudios cursados (primario o secundario, según corresponda)

Planilla de inscripción

El Plan FinEs representa una oportunidad concreta para retomar la educación secundaria y ampliar las posibilidades laborales y de formación superior.

Florencia Scrocca, referente distrital y Leonor Rodríguez, tutora, señalaron en Radio 100.9, que todas aquellas personas que deseen terminar el secundario no dejen de consultar. «Las materias son cuatrimestrales y hay un grupo de trabajo para acompañar al alumno en todo el proceso», señalaron.