martes 31, marzo, 2026

Se estableció un nuevo valor para el boleto de Balcarbus

El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad una actualización tarifaria solicitada por la empresa Balcarbus. El boleto plano supera los $1.400, aunque aseguran que sigue por debajo del costo real del servicio, que debería alcanzar los $ 3.000.

El incremento, que asciende al 18,2% responde a un pedido de la firma ante el complejo escenario económico y el aumento sostenido de los costos operativos.

Según explicó el concejal Facundo Lazo, la solicitud fue analizada en el ámbito de la Comisión de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, donde representantes de la empresa expusieron en detalle la situación económico-financiera del servicio.

Con la actualización, el boleto plano de las líneas 501 y 502 pasó a costar $1.421,95. En tanto, la línea 503 (INTA-Facultad) se fijó en $1.895,93.

Por su parte, la línea 504 presenta distintas tarifas según el recorrido: San Agustín $3.503,45, Los Pinos $3.109,84, Cruce San Agustín $3.306,05, Curva Sarapistón $2.381,73. El boleto escolar quedó establecido en $591.

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