Se estableció un nuevo valor para el boleto de Balcarbus

El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad una actualización tarifaria solicitada por la empresa Balcarbus. El boleto plano supera los $1.400, aunque aseguran que sigue por debajo del costo real del servicio, que debería alcanzar los $ 3.000.

El incremento, que asciende al 18,2% responde a un pedido de la firma ante el complejo escenario económico y el aumento sostenido de los costos operativos.

Según explicó el concejal Facundo Lazo, la solicitud fue analizada en el ámbito de la Comisión de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, donde representantes de la empresa expusieron en detalle la situación económico-financiera del servicio.

Con la actualización, el boleto plano de las líneas 501 y 502 pasó a costar $1.421,95. En tanto, la línea 503 (INTA-Facultad) se fijó en $1.895,93.

Por su parte, la línea 504 presenta distintas tarifas según el recorrido: San Agustín $3.503,45, Los Pinos $3.109,84, Cruce San Agustín $3.306,05, Curva Sarapistón $2.381,73. El boleto escolar quedó establecido en $591.