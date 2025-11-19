Se identificó a un hombre de 32 años acusado de dos robos: se secuestraron elementos

Personal de la SUBDDI Local llevó adelante en la mañana de este miércoles un operativo en una vivienda ubicada en calle San Lorenzo al 600, donde se secuestraron elementos vinculados a dos robos ocurridos el pasado 19 de octubre entre las 17:30 y las 18:00.

Según informó el personal policial, el primer hecho se registró en una vivienda de calle 21 entre 34 y 36, donde una pareja denunció haber encontrado el portón de acceso dañado, desorden generalizado en el interior y el faltante de varios objetos, entre ellos un televisor de 65 pulgadas, que más tarde fue hallado en la vía pública en calle 23 y 16.

El segundo episodio ocurrió en calle 18 casi 33, cuando dos hombres en un motovehículo sorprendieron a un vecino que llegaba a su casa. Tras amenazarlo, intentaron robarle, pero debieron huir cuando la víctima comenzó a pedir ayuda.

A partir de ambos hechos se iniciaron investigaciones con intervención de la UFI Local, a cargo del fiscal Rodolfo Moure. Con el análisis de más de 40 horas de imágenes aportadas por el COM y por vecinos, además de testimonios, se logró identificar a uno de los presuntos involucrados. Tras certificar su domicilio, se solicitó una orden de registro.

El allanamiento se concretó alrededor de las 6 de la mañana, encabezado por la Crio. Maira Perrotta y con apoyo de personal de la EPC Balcarce. Durante el procedimiento se secuestraron elementos vinculados a la investigación y se identificaron prendas de vestir similares a las observadas en las filmaciones. Además, se encontró una chapa patente correspondiente a una moto sustraída en Mar del Plata, por lo que se dio intervención a la Oficina de Delitos Automotor.

El hombre investigado, de 32 años, fue localizado en la vivienda y notificado de la formación de causa por el delito de robo, quedando a disposición de la Justicia.