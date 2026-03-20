Se instala riego por aspersión en el Estadio «General Balcarce»

Esta semana, se iniciaron los trabajos de instalación de un sistema de riego por aspersión en el Estadio “General Balcarce” que mejorará las condiciones de mantenimiento del campo de juego.

El riego que había funcionado hasta el momento había sido instalado hace muchos años en la cabecera de la cancha y con el paso del tiempo fue quedando obsoleto. Las múltiples roturas hacían que funcionara en forma intermitente.

Por ello, se decidió desde la comuna, a través de la Subsecretaría de Deporte y el aporte de privados, hacer una instalación enterrada con cuatro ramales, colocando picos con llaves que van a reemplazar al viejo carretel de riego.

“El sistema funcionará con una bomba que cuando se activa se levantarán los regadores de los ramales y luego se esconderán debajo del césped. Será una instalación automatizada acorde a los tiempos que corren”, indicó el secretario de Gobierno, Ricardo Stoppani.

El funcionario mencionó que se pasará a un sistema de riego por aspersión que mejorará el caudal de agua que recibirá el campo de juego y con ello mejorará su mantenimiento.